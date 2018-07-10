Форвард Никита Кучеров подписал новый 8-летний контракт с «Тампой» на 76 млн долларов

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на 8 лет.

Кучеров получит по соглашению 76 миллионов долларов, т.е. за сезон он в среднем заработает 9,5 миллионов, сообщает его агент Дэн Мильштейн.

В регулярном сезоне НХЛ-2017/18 Кучеров набрал 100 (39+61) очков в 80 матчах.

В Кубке Стэнли «Тампа» уступила в финале конференции будущему победителю «Вашингтону».

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