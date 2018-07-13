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Марк-Андре Флёри подписал 3-летний контракт с «Вегасом»

Флёри подписал 3-летний контракт с «Вегасом»
Eurosport

58 мин. назад

«Рыцари» сохранили главную звезду.

Марк-Андре Флёри подписал новый контракт с «Вегасом» на три года.

«Только что я подписал новый контракт на три года. Моей семье очень нравится Вегас, организация, мои одноклубники.

Мне очень повезло с возможностью играть перед трибунами «Голден Найтс» еще несколько лет», – сказал Флёри в видеообращении.

Средняя зарплата 33-летнего вратаря составит 7 млн долларов в год, передает официальный сайт «Голден Найтс».

  • Флёри трижды завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2009, 2016, 2017).
  • Летом 2017 года канадец перешел в «Вегас» и сходу дошел с дебютантами НХЛ до финала плей-офф.

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