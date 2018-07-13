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Марк-Андре Флёри подписал 3-летний контракт с «Вегасом»
«Рыцари» сохранили главную звезду.
Марк-Андре Флёри подписал новый контракт с «Вегасом» на три года.
«Только что я подписал новый контракт на три года. Моей семье очень нравится Вегас, организация, мои одноклубники.
Мне очень повезло с возможностью играть перед трибунами «Голден Найтс» еще несколько лет», – сказал Флёри в видеообращении.
Средняя зарплата 33-летнего вратаря составит 7 млн долларов в год, передает официальный сайт «Голден Найтс».
- Флёри трижды завоевал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2009, 2016, 2017).
- Летом 2017 года канадец перешел в «Вегас» и сходу дошел с дебютантами НХЛ до финала плей-офф.
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