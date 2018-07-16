Обладатель Кубка Стэнли-2013 утонул в озере Онтарио

Бывший вратарь «Оттавы», «Чикаго», «Филадельфии» и подмосковного «Атланта» Рэй Эмери погиб на 36-м году жизни.

Утром 15 июля Эмери нырял с друзьями в озеро Онтарио с яхты у родного города Гамильтон и так и не всплыл. Днем его тело было извлечено наружу и опознано, передает New York Post.

Эмери проиграл в финале Кубка Стэнли-2007 с «Оттавой», а спустя 6 лет взял чашу с «Чикаго».

Всего канадец провел 287 матчей в НХЛ, в которых 16 раз отстоял на ноль.

Сезон-2008/09 Эмери отыграл в КХЛ, выступая за мытищинский «Атлант».

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