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Капитан «Детройта» Хенрик Зеттерберг завершил карьеру из-за проблем со спиной

Зеттерберг завершил карьеру из-за проблем со спиной
Eurosport

14/09/2018 в 18:52

Он выступал за «Ред Уингс» с 2002 года.

37-летний нападающий «Детройта» Хенрик Зеттерберг больше не будет играть в хоккей.

По словам генерального менеджера команды Кена Холланда, карьеру Зеттерберга можно считать завершенной из-за проблем со спиной.

«Это весьма эмоциональный момент. Я провел здесь 15 лет. Хотя я понимал, что провожу последние сезоны, я надеялся, что смогу поиграть еще немного». – прокомментировал свой уход сам Зеттербрг.

  • Зеттерберг – капитан «Детройта», член Тройного золотого клуба (туда попадают хоккеисты, выигрывавшие Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиаду).
  • За клуб из штата Мичиган швед выступал с 2002 года и провел 1082 матча в НХЛ, в которых набрал 960 (337+633) очков.

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