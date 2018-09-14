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Остон Мэттьюз повторил легендарный буллит Никиты Кучерова на тренировке «Торонто»

Мэттьюз повторил легендарный буллит Кучерова на тренировке «Торонто»
Eurosport

14/09/2018 в 22:50

Возможно, американец последует примеру форварда «Тампы» и применит этот трюк в регулярке НХЛ.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз повторил знаменитый финт Никиты Кучерова при исполнении буллита.

Во время тренировки «Мэйпл Лифс» Мэттьюз реализовал выход один на один точно по кучеровской методичке: показал, что будет исполнять финт, а сам просто дал шайбе закатиться в ворота.

  • Если ты забыл, как выглядит неустаревающая классика от Кучерова, то кликай сюда. Причем Никита сделал это в официальном матче.
  • Мэттьюз был главным фаворитом на драфте НХЛ в 2016 году. «Торонто» выбрал его под первым номером.

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