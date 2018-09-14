Остон Мэттьюз повторил легендарный буллит Никиты Кучерова на тренировке «Торонто»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз повторил знаменитый финт Никиты Кучерова при исполнении буллита.

Во время тренировки «Мэйпл Лифс» Мэттьюз реализовал выход один на один точно по кучеровской методичке: показал, что будет исполнять финт, а сам просто дал шайбе закатиться в ворота.

Если ты забыл, как выглядит неустаревающая классика от Кучерова, то кликай сюда. Причем Никита сделал это в официальном матче.

Мэттьюз был главным фаворитом на драфте НХЛ в 2016 году. «Торонто» выбрал его под первым номером.

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