Остон Мэттьюз повторил легендарный буллит Никиты Кучерова на тренировке «Торонто»
Возможно, американец последует примеру форварда «Тампы» и применит этот трюк в регулярке НХЛ.
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз повторил знаменитый финт Никиты Кучерова при исполнении буллита.
Во время тренировки «Мэйпл Лифс» Мэттьюз реализовал выход один на один точно по кучеровской методичке: показал, что будет исполнять финт, а сам просто дал шайбе закатиться в ворота.
- Если ты забыл, как выглядит неустаревающая классика от Кучерова, то кликай сюда. Причем Никита сделал это в официальном матче.
- Мэттьюз был главным фаворитом на драфте НХЛ в 2016 году. «Торонто» выбрал его под первым номером.
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