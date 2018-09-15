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Жена Евгения Малкина Анна Кастерова поджарит тебя взглядом с обложки свежего Tatler
Чему ты завидуешь больше – карьере нападающего «Питтсбурга» или его победе в личной жизни?
Журналистка, телеведущая и жена Евгения Малкина Анна Кастерова снялась для журнала Tatler. Материал и фотосет с дамой нападающего «Питтсбурга» опубликован в октябрьском выпуске.
- Анна Кастерова известна по работе в шоу «Удар головой», «Большой спорт» и «Центральное телевидение».
- Евгений Малкин и Анна Кастерова женаты с 2015 года.
- В 2016-м у лидера сборной России и телеведущей родился сын Никита.
В мае 2018-го Малкин и Кастерова уже были на обложкуе SNC
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