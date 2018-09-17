НХЛ покоряет Китай. Не пропусти прямую трансляцию матча «Бостон» – «Калгари» на Eurosport Gold

Что?

НХЛ продолжает экспансию и выходит за рамки континента. В 2016 и 2017 годах несколько команд лиги провели выставочные матчи в Китае, и в этом году снова покоряют азиатский рынок. «Возвращение НХЛ в Китай – это следующий шаг в продолжающемся процессе создания хоккейной культуры в самой населенной стране мира. Мы находимся на трехлетнем этапе создания хоккейной инфраструктуры в Китае», – заявил комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

В прошлом году «Лос-Анджелес Кингс» и «Ванкувер Кэнакс» стали первыми двумя командами НХЛ, проведшими предсезонные встречи в Китае. Теперь местных болельщиков радуют «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз».

Где?

Команды прибыли в Китай для участия в NHL China Games-2018. Первый матч прошел 15 сентября в Universiade Sports Center в Шеньчжэне и завершился победой «Бостона» в серии буллитов со счетом 4:3. Эту встречу телеканал покажет в повторе вплотную перед началом очередной игры соперников.

Когда?

Еще один матч «Бостон» и «Калгари» проведут 19 сентября в Cadillac Arena в Пекине. Битву команд НХЛ в Пекине покажет в прямом эфире канал Eurosport Gold в 14:30 (мск).

Команды вернутся в Северную Америку сразу после игры в Пекине.

В Китай впервые приехал Кубок Стэнли, который появился на ряде мероприятий, в том числе на Великой Китайской стене в рамках Дня хоккея в Пекине.

НХЛ начала реализацию развития хоккея в Китае три года назад, когда делегация сотрудников лиги и ветеранов НХЛ приехала страну с населением в 1,3 млрд человек и начала работать с местными школами и правительством по созданию необходимых инструментов по обучению хоккею.

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