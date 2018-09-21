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Убийственный рейд и гениальное завершение Ильи Ковальчука, который забросил первую шайбу за «Кингс»
Соперники «Лос-Анджелеса» уже трепещут.
Нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук забросил первую шайбу за новый клуб.
Случилось это в предсезонном матче против «Вегаса», который завершился крупной победой «рыцарей» – 7:2. Ковальчук отличился при счете 1:6, но эта шайба получилась божественной: такой проход через всю площадку удается раз в сезон. А то и реже.
- Ковальчук стал игроком «Кингс» летом 2018 года после расставания со СКА.
- Илья в третий раз вернулся в НХЛ. Ранее он выступал за «Нью-Джерси» и дважды за «Атланту».
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