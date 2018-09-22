Илья Ковальчук: «США – великая страна. Как и Россия. Наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы»

Илья Ковальчук вернулся в НХЛ спустя шесть лет. ESPN опубликовал огромное интервью с Ильей, который теперь будет играть за «Кингз».

О возвращении в США

«Я добился всего, чего хотел, в России. Мы выиграли Олимпиаду. Это была главная задача. Но, считаю, что у меня еще остались силы. И я с нетерпением жду нового вызова. Я не выступал в НХЛ пять лет, с тех пор многое поменялось, но я очень рад вернуться».

О победе на ОИ

«Когда у тебя забирают флаг твой страны, отбирают гимн – это очень неприятные ощущения. До последней недели мы даже не были уверены, что поедем на турнир. Спасибо Владимиру Путину, что он позволил спортсменам самим решать.

Хоккей – главное событие Олимпиады. И Россия на нем присутствовала. Да, нас лишили имени и флага, но все прекрасно знали, откуда мы приехали. Нам запретили произносить слово «Россия» или носить форму с официальными знаками. Это было очень неприятно. Ходя по Олимпийской деревне, ты видишь спортсменов других государств в их яркой, красивой форме, а на тебе какой-то простой красный спортивный костюм…

Илья КовальчукGetty Images

Но с началом игры ты забываешь обо всем этом. За нас болела вся страна. Возможно, даже вся эта ситуация привлекла еще больше внимания к России. Нас поддерживали очень активно, и мы смогли подарить праздник нашим болельщикам. Осчастливить людей. Это и была наша главная цель».

О возрасте

«Я молодой 35-летний мужчина. Нет, я не думаю о возрасте. Просто стараюсь подготовить себя как можно лучше к старту сезона. Приехал в тренировочный лагерь в оптимальной форме. Но предстоит еще много работы. Должен адаптироваться, привыкнуть к новой системе. Для меня все это в новинку. Хорошо, что есть время до начала официальных матчей. Здесь игра чуть быстрее, чем в КХЛ. Меньше пространства. Меньше времени на принятие решения. И предсезонные матчи – отличный способ втянуться. Я чувствую, что с каждой игрой становлюсь лучше и лучше».

О чемпионстве Овечкина

«Это было потрясающе. Я следил за всеми матчами. Здорово, когда игрок добивается чего-то столь значимого, потому что он заслужил эту победу. То, как он играл в плей-офф, было просто великолепно. Да весь «Вашингтон» отменно себя проявил. И для меня ключевым моментом финальной серии был тот сэйв Брэйдена Холтби в конце второго матча».

Александр ОвечкинGetty Images

О напряженных взаимоотношениях между Россией и США

«Я не вижу никаких проблем. Я могу говорить только о спорте. Не хочу касаться политики.

Да, ситуация сейчас непростая. Но, думаю, чемпионат мира по футболу показал, какой является настоящая Россия. Мы очень открытая страна и нация. И желаем всем только хорошего. А все эти санкции… Надеюсь, когда-нибудь их снимут, а президенты смогут договориться. Потому что две таких огромных страны должны действовать сообща. Многие стараются приплести спорт к политике, но я избегаю подобного. США – великая страна. Как и Россия. Просто наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы».

Ковальчук заключил контракт с «Кингз» на 3 года.

Ранее он выступал в НХЛ за «Атланту» и «Нью-Джерси».

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