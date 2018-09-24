Панарин и Бобровский отказались от новых контрактов с «Коламбусом». Это правильное решение

13 сентября лидеры «Коламбуса» Артемий Панарин и Сергей Бобровский официально свернули диалог с «Жакетами» о новых контрактах.

«Мы вели переговоры все лето, замечательно общались, но сегодня уже 13-е число. Это крайний срок, сегодня начинается хоккей», – подвел черту Артемий.

Что это значит? Следующим летом приятели станут неограниченно свободными агентами и получат право контактировать с любым клубом НХЛ. Высока вероятность, что или Панарин, или Бобровский, а, возможно, и оба разом, обзаведутся новыми командами еще до дедлайна (26 февраля 2019 года).

У Сергея и Артемия есть все, чтобы плескаться в любви неизбалованной звездами фанбазы Коламбуса: топ-уровень, рекорды, а кто-то вспомнит и привлекательную внешность. Да и «Блю Джекетс» находятся отнюдь не у дна списка претендентов на Кубок Стэнли. Но решение дуэта из России на 100% верное: над ближайшим будущим команды нависают тучи, а история говорит против «Жакетов».

До трейда Бобровского из «Филадельфии» в 2012 году «Коламбус» был безоговорочно худшей франшизой лиги и кладбищем талантов. За 11 сезонов клуб однажды пробрался в плей-офф, где словил свип от «Детройта» (0-4), и еще раз пролез в первую десятку Конференции (из 15 команд). На новом месте Сергей сходу доигрался до первого в карьере Везина Трофи, но лишь со второй попытки дотащил «синерубашечников» до постсезонья (где получил 2-4 от «Питтсбурга» и 20 пропущенных шайб). Кстати, той весной лучший хоккеист в истории «Коламбуса» Рик Нэш, сбежавший в «Рейнджерс», играл в финале.

Вспышка сменилась двумя провальными сезонами, но осенью 2016-го последовал неожиданный и яркий взлет. «Жакеты» обновили личные рекорды по очкам (108), выигранным матчам (50), почти выдали лучшую победную серию в истории (до рекорда «Пингвинс»-1992/93 из 17 побед не хватило одной игры) и вошли в список реальных претендентов на Кубок Стэнли. Но потом подарили «Питтсбургу» самую легкую серию на пути к чаше (1-4). Дырявая оборона «Блю Джекетс» только раз за пять матчей пропустила меньше четырех шайб (трешка в стартовой встрече), а Бобровский кроме второй Везины обзавелся обидным клеймом некубкового.

Летом «Жакеты» выменяли у «Чикаго» Панарина. В последующие 12 месяцев Артемий побил рекорды «Коламбуса» по очкам (82) и ассистам (55) в одном сезоне, но оказался единственным доминирующим игроком. Из партнеров только защитник Сет Джонс изловчился набрать больше баллов (57), чем Артемий сделал передач. У второго по результативности форварда команды, партнера Панарина по звену Пьер-Люка Дюбуа, 48 очков.

Серия первого раунда с «Вашингтоном» сохранила расклад сил внутри команды. Панарин набрал феноменальные 7 (2+5) очков в трех матчах, забросил победную шайбу в овертайме первой встречи, но когда Артемий замолчал, команда поплыла. Итог: «Коламбус» впервые дважды подряд вышел в плей-офф, но остался единственной командой за всю историю НХЛ без выигранной серии.

Артемий Панарин жмет руку Брэйдену Холтби после поражения в серии «Вашингтон» – «Коламбус»Getty Images

Надвигающийся сезон станет для «Джекетс» судьбоносным. Летом руководство вроде как устранило недостаток глубины в атаке, но Райли Нэш и Энтони Даклер – такое себе усиление. Первый пришел из «Бостона» после абсолютно лучшего в карьере сезона – 15 шайб и 41 очко в 29 лет. В плей-офф стата канадца ужасающе упала – 1 ассист в 9 матчах. Второй выбил 44 балла в регулярке-2015/16 и 38 – в двух последующих сезонах.

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, генменджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен пока возможность трейда Артемия и Сергея даже не рассматривает и намерен любой ценой переподписать обоих. Но у «Коламбуса» под потолком 5,6 млн долларов – бросить их на подъем зарплат двум лидерам или попытаться выторговать одного крепкого игрока с прицелом на самое ближайшее будущее (плей-офф-2019) – вопрос для раздумья не на пару дней или недель. Вдобавок в конце сезона еще девять хоккеистов (почти 40% действующего состава) станут ограниченно свободными агентами. Согласятся ли все новички подписать договоры на прежних условиях и получать меньше миллиона долларов в год? Ну вы поняли.

Знаменитый соотечественник Бобровского и Панарина Александр Овечкин хранил верность «Вашингтону», 12 сезонов терпел неудачи и провалы, пока не был вознагражден долгожданной победой. Но с его франшизой ситуация принципиально иная. За 7 лет до появления Алекса «Кэпиталс» бились в финале Кубка Стэнли, а потом еще трижды заходили в плей-офф. Рядом с Ови почти всегда были партнеры топ-уровня: Федоров, Семин, Козлов, Бэкстрём, Грин, Оши, Кузнецов.

Всякий раз казалось, что вот теперь «Кэпс» прорвет. В случае «Блю Джекетс» кажется, что ребята и так прыгнули выше шлемов. В ближайшие девять месяцев «Коламбус» покажет, достойна ли франшиза того, чтобы ведущие игроки больше не засматривались налево. А пока:

«Этим летом я сказал, что не готов подписывать долгосрочный контракт с «Коламбусом». Это решение никак не связано с городом, с командой и организацией. Хотел бы, чтобы люди понимали: у игрока есть немного возможностей – один раз в жизни, максимум два – принимать решение, где он бы он хотел играть и как».

Мудро, Артемий.

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