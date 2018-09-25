«Флайерс» представили маскота – он рыжий, мохнатый и похож на ребенка Зелибобы от Джигурды

«Филадельфия Флайерс» продемонстрировала маскота Гритти. Это первый талисман клуба с 1976 года, после того как «летчики» отказались от Слэпшота.

Его в твиттере уже поприветствовали маскоты других команд из Филадельфии – бейсбольных «Филлис» и футбольного «Юнион».

Одобрили появление Гритти и талисманы клубов НХЛ – Гнэш из «Предаторс», Сторми из «Харрикейнс», Луи из «Блюз», Слэпшот из «Кэпиталс», Стингер из «Блю Джекетс», Бэйли из «Кингс», Шарки из «Шаркс», Стэнли из «Пантерс», Виктор И. Грин из «Старс», Фин из «Кэнакс» и Хаулер из «Койотис».

Гритти уже поучаствовал в выставочном матче «Филадельфии» против «Бостона», но шлепнулся на лед во время стрельбы из пневмопушки.

А в конце рабочего дня маскот ударил по интернету фотопародией на обложку журнала Paper с Ким Кардашьян.

Следующий матч «Флайерс» пройдет в ночь с 27 на 28 сентября. Пенсильванская команда встретится с «Рейнджерс».

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