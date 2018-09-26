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MTV.fi: форвард «Филадельфии» Йори Лехтеря подозревается в торговле наркотиками

MTV.fi: форвард «Филадельфии» подозревается в торговле наркотиками
Р-Спорт

47 мин. назад

Кажется, 30-летний финн нескоро вернется на родину.

Нападающий сборной Финляндии и «Филадельфии» Йори Лехтеря подозревается в причастности к торговле наркотиками.

Полиция Финляндии в ходе расследования арестовала партию кокаина, которая, предположительно, была привезена из Нидерландов и должна была распространяться в регионе Тампере. На данный момент идет досудебное расследование, под подозрением находятся 23 человека, среди которых Лехтеря.

Сам хоккеист причастность к распространению наркотиков отрицает. Решение о вынесении обвинения игроку будет принимать прокурор, сообщает MTV.fi.

  • Лехтеря с 2010 по 2014 год выступал в КХЛ за «Локомотив» и «Сибирь», провел 209 матчей, в которых набрал 164 (55+109) очка.
  • Лехтеря завоевал бронзу Олимпиады-2014 и серебро ЧМ-2014 в составе сборной Финляндии.

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