Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов: «С кем хотел бы поиграть в одной команде? С Сидни Кросби»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, с кем бы хотел поиграть в одной команде.

«Я бы хотел сказать вам правду, но отвечу – Макдэвид. А вообще – Кросби. А почему не спрашиваете дальше? Записывайте: лучший центрфорвард – Никлас Бэкстрём, защитник – Дрю Даути, вратарь – Джонатан Куик. И вообще – от Западной конференции в финале будет играть «Лос-Анджелес». Вот увидите», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

В Кубке Стэнли-2017/18 Кузнецов стал лучшим бомбардиром, а «Вашингтон» впервые выиграл трофей.

На счету Кросби 3 чемпионских титула.

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