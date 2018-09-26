Getty Images

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов: «С кем хотел бы поиграть в одной команде? С Сидни Кросби»

Кузнецов: «С кем хотел бы поиграть в одной команде? С Кросби»
Eurosport

2 ч. назад

Овечкин напрягся.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, с кем бы хотел поиграть в одной команде.

«Я бы хотел сказать вам правду, но отвечу – Макдэвид. А вообще – Кросби. А почему не спрашиваете дальше? Записывайте: лучший центрфорвард – Никлас Бэкстрём, защитник – Дрю Даути, вратарь – Джонатан Куик. И вообще – от Западной конференции в финале будет играть «Лос-Анджелес». Вот увидите», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

  • В Кубке Стэнли-2017/18 Кузнецов стал лучшим бомбардиром, а «Вашингтон» впервые выиграл трофей.
  • На счету Кросби 3 чемпионских титула.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич

02:03
Популярные видео
Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола
2 600 просмотров24/09 в 09:04
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
1 094 просмотров23/09 в 21:27
А еще вам может понравиться