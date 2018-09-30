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Форвард «Кингс» Илья Ковальчук убрал защитника волшебным финтом и показал, что не зря вернулся в НХЛ

Ковальчук убрал защитника волшебным финтом и показал, что не зря вернулся в НХЛ
Eurosport

25 мин. назад

Правда, на результате это не сказалось.

Форвард «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук показал красивый финт в предсезонном матче против «Анахайма».

Русский форвард набрал скорость у правого борта и эффектно ушел от защитника, пробросив ему шайбу между ног.

  • «Кингс» же матч проиграли – 0:3.
  • Ковальчук находился на площадке 19 минут 47 секунд, нанес три броска и закончил игру с показателем полезности -1.
  • Кови перешел в клуб НХЛ из СКА, за который он играл с 2013 года. До армейского периода форвард выступал за океаном за «Атланту» и «Нью-Джерси».

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