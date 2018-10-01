Пи Кей Суббан одичал за лето: подло вынес двух финнов и чуть не устроил драку в штраф-боксе

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан потерялся во времени и вышел на предсезонную игру с «Каролиной», как на седьмой матч финала Кубка Стэнли.

Жесть началась в первом периоде, когда Суббан кулаком нокаутировал ничего не подозревающего Себастьяна Ахо.

В третьем периоде Пи Кей сорвался окончательно. Сначала он коленом в колено встретил Теуво Теравайнена на синей линей.

За партнеров впрягся Майкл Ферланд, устроивший драку. Разборки продолжились и после удаления. Что Ферланд сказал Пи Кею, остается загадкой, но 29-летний канадец чуть не полез через инспекторов в чужой штраф-бокс наказывать Майкла.

«Нэшвилл» победил со счетом 5:4.

Пути Суббана с «Каролиной» пересекутся 13 января в рамках регулярного чемпионата.

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