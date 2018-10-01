NHL Network: Макдэвид – лучший игрок НХЛ, Никита Кучеров выше Александра Овечкина и Евгения Малкина

NHL Network провела опрос среди ресерчеров, продюсеров, ведущих и экспертов телеканала и составила топ-50 хоккеистов НХЛ.

Лучшим по мнению экспертов стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Второе место занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Третьим стал русский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.

Вингер «Лайтнинг» обошел центрфорварда «Пингвинс» Евгения Малкина и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Они заняли четвертое и пятое места.

Также в первой десятке Виктор Хедман («Тампа»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Из хоккеистов сборной России в топ-50 попали Сергей Бобровский («Блю Джекетс», 23-е место), Евгений Кузнецов («Вашингтон», 27), нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин (28), вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский (30) и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (31).

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