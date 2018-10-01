Черно-белое фото жены Ильи Ковальчука Николь, которое раскрасит твой вечер
Ее точно не назовешь клюшкой.
Жена форварда «Лос-Анджелес Кингс» Ильи Ковальчука Николь приняла участие в фотосессии.
На черно-белом снимке, который девушка выложила в инстаграм, она вполоборота позирует в прозрачном пеньюаре. Фотографию Николь подписала эмодзи полнолуния.
- Ковальчук женился на девушке в 2007-м. У пары четверо детей.
- Николь – бывшая солистка группы «Мираж». Вы не поверите, но ей, как и мужу, 35 лет.
- Хоккеист в 2015-м и 2017-м выиграл Кубок Гагарина в составе СКА. Этим летом Илья вернулся в НХЛ и подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингс».
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