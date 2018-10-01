Instagram

Черно-белое фото жены Ильи Ковальчука Николь, которое раскрасит твой вечер

Черно-белое фото жены Ковальчука, которое раскрасит твой вечер
Eurosport

43 мин. назад

Ее точно не назовешь клюшкой.

Жена форварда «Лос-Анджелес Кингс» Ильи Ковальчука Николь приняла участие в фотосессии.

На черно-белом снимке, который девушка выложила в инстаграм, она вполоборота позирует в прозрачном пеньюаре. Фотографию Николь подписала эмодзи полнолуния.

  • Ковальчук женился на девушке в 2007-м. У пары четверо детей.
  • Николь – бывшая солистка группы «Мираж». Вы не поверите, но ей, как и мужу, 35 лет.
  • Хоккеист в 2015-м и 2017-м выиграл Кубок Гагарина в составе СКА. Этим летом Илья вернулся в НХЛ и подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелес Кингс».

Ковальчук убрал защитника волшебным финтом и показал, что не зря вернулся в НХЛ

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 891 просмотровВчера в 17:09
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
1 562 просмотровВчера в 17:38
А еще вам может понравиться