Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Первая победа клуба окончательно запечатлена в истории.

Ночью 2 октября официальный твиттер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил, что самый священный чемпионский ритуал наконец пройден – хоккеистам вручили перстни за победу в Кубке Стэнли.

Сперва аккаунт затизерил событие роликом, на котором можно разглядеть царскую ювелирку со всех ракурсов, и подписал его так: «Время представить (Прим. Eurosport: игра слов с английским «ring» – кольцо, и фразовым глаголом «ring in» – представлять) новую эру в истории «Вашингтон Кэпиталз».

А затем представил чемпионские фоточки в обновке: командное:

И отдельно – с лидерами, Овечкиным и Никласом Бекстрёмом.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме