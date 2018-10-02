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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
И снова довольный Ови на фоне кубка.
Первая победа клуба окончательно запечатлена в истории.
Ночью 2 октября официальный твиттер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил, что самый священный чемпионский ритуал наконец пройден – хоккеистам вручили перстни за победу в Кубке Стэнли.
Сперва аккаунт затизерил событие роликом, на котором можно разглядеть царскую ювелирку со всех ракурсов, и подписал его так: «Время представить (Прим. Eurosport: игра слов с английским «ring» – кольцо, и фразовым глаголом «ring in» – представлять) новую эру в истории «Вашингтон Кэпиталз».
А затем представил чемпионские фоточки в обновке: командное:
И отдельно – с лидерами, Овечкиным и Никласом Бекстрёмом.
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