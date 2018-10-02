Getty Images

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Хоккеисты «Кэпиталз» получили чемпионские перстни
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

И снова довольный Ови на фоне кубка.

Первая победа клуба окончательно запечатлена в истории.

Ночью 2 октября официальный твиттер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил, что самый священный чемпионский ритуал наконец пройден – хоккеистам вручили перстни за победу в Кубке Стэнли.

Сперва аккаунт затизерил событие роликом, на котором можно разглядеть царскую ювелирку со всех ракурсов, и подписал его так: «Время представить (Прим. Eurosport: игра слов с английским «ring» – кольцо, и фразовым глаголом «ring in» – представлять) новую эру в истории «Вашингтон Кэпиталз».

А затем представил чемпионские фоточки в обновке: командное:

И отдельно – с лидерами, Овечкиным и Никласом Бекстрёмом.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 991 просмотров30/09 в 17:09
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
1 731 просмотров30/09 в 17:38
А еще вам может понравиться