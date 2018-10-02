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Тизер нового сезона НХЛ настолько крутой, что у тебя начнется чесотка от нетерпения
До любимой регулярки остались сутки.
Официальный твиттер Национальной хоккейной лиги подразнил фанатов самым зрелищным промо.
Видео построено по принципу нарастания картинки и звука. От одиночных шагов хоккеиста, шума дверей, дождя и утрамбовки льда – к вскрикам игроков, шелесту скотча, вою сирен и гулу трибун. Эпичные выходы на лед «Вашингтона», «Питтсбурга» и остальных машин лиги прилагаются.
Ролик завершился лаконично и логично: «Ожидание окончено».
- Сезон НХЛ-2018/19 стартует 3 октября.
- Чемпионом регулярки-2017/18 стал «Вашингтон».
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