Тизер нового сезона НХЛ настолько крутой, что у тебя начнется чесотка от нетерпения

Официальный твиттер Национальной хоккейной лиги подразнил фанатов самым зрелищным промо.

Видео построено по принципу нарастания картинки и звука. От одиночных шагов хоккеиста, шума дверей, дождя и утрамбовки льда – к вскрикам игроков, шелесту скотча, вою сирен и гулу трибун. Эпичные выходы на лед «Вашингтона», «Питтсбурга» и остальных машин лиги прилагаются.

Ролик завершился лаконично и логично: «Ожидание окончено».

Сезон НХЛ-2018/19 стартует 3 октября.

Чемпионом регулярки-2017/18 стал «Вашингтон».

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