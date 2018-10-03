Мотивация Александра Овечкина и возвращение Никиты Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ

Прошлый сезон НХЛ получился для русского хоккея успешным, по крайней мере, по одной причине: «Вашингтон». Овечкин поднял Кубок Стэнли, взяв при этом Конн Смайт Трофи и седьмой Морис Ришар Трофи. Кузнецов и Орлов ему в этом помогали – особенно хорош был Евгений с 12+20 очками. Новый чемпионат стартует через несколько часов. Каким он будет для русских игроков?

«Кэпиталс» и защита титула

«Вашингтон Кэпиталс»Getty Images

«Столичные» играли в финале во второй раз в истории, но защищать титул будут впервые. Им придется тяжело, и дело не только в психологии. Главная потеря «Кэпс» в межсезонье – уход Барри Тротца. Чемпионской команде нужны плавные и точечные изменения, а смена тренера к таковым не относится. Тем более тренера, создавшего четыре сбалансированных звена с крутой обороной и нападением, в котором выстрелить может любой от Овечкина до Деванте Смит-Пелли.

На Ови как на лидера ляжет дополнительная нагрузка. Без его помощи новый главный тренер Тодд Реерден не справится. А форвард половину лета разъезжал в обнимку с Кубком и отмечал рождение сына. Судя по дублю «Каролине» и двум разгромам «Сент-Луиса» в предсезонке он вроде бы даже успел восстановиться. Восьмой номер по-прежнему тащит, как будто не было паузы в четыре месяца. Но основным индикатором его состояния будет середина чемпионата, когда физическая подготовка будет иметь большее значение, чем в октябре.

Многое будет зависеть от Кузнецова. Ему одной победы точно мало: он готовится стать лучшим русским (а может, и не только) игроком. У него есть для этого все: скорость, техника, интеллект, горящие глаза. Если он продолжит прогрессировать, то компенсирует даже возможный спад Овечкина. А еще в основу «Кэпиталс» метят Сергей Шумаков и Илья Самсонов. Нападающий сделает все, чтобы усилить нападение «Кэпс» и не возвращаться в КХЛ, а вратарь наберется опыта у Брэйдена Холтби. Если еще и капитан сохранит прежний уровень, то у «Вашингтона» будут все шансы повторить успех.

Кови и адаптация в Лос-Анджелесе

Кому точно не стоит беспокоиться за форму, мотивацию и остальное – так это Илье Ковальчуку. Он начал подготовку, как только уладил все вопросы по переезду в Лос-Анджелес. Перспективы Кови в «Кингс» выглядели неплохо: напрашивалось место в тройке с Анже Копитаром и Дастином Брауном, обещающее высокую результативность даже мертвому. На деле все пока не так весело, как на бумаге: адаптация идет со скрипом.

В матче с «Аризоной» (3:4) Илья сделал одну голевую передачу, а сам за 23 минуты на льду нанес всего два броска. Два дня спустя «королей» раскатал «Вегас» – 2:7. Ковальчук забил, причем красиво.

Но уже при счете 1:6 – такой себе успех. К этому моменту тренер отлучил его от первого звена и поставил к Джеффу Картеру и Джарету Андерсон-Долану. В следующих двух матчах Кови играл с Картером и Адрианом Кемпе и не набрал ни одного очка. Да и та шайба была скорее на индивидуальном мастерстве. Пока Илья не прижился ни в одном из сочетаний, а времени на химию у него все меньше. Найти общий язык с партнерами – главная задача обновленного Ковальчука на первый месяц.

Кучеров и Кубок Стэнли

После провального сезона-2016/17 «Тампа» вернулась в борьбу за Кубок Стэнли и чуть не выбила в финале Востока «Вашингтон». «Молнии» снова сверкают благодаря чудо-связке Стэмкоса с Кучеровым. Вряд ли тут что-то изменится: представить Никиту после прошлогодних 100 баллов с кем-то другим практически невозможно. Хотя каких-то три года назад в НХЛ не было тройки лучше, чем Кучеров – Джонсон – Палат. Кто знает, с кем нападающий зажжет теперь? Не зря в обновленном рейтинге игроков он опередил и Овечкина, и Малкина. А в обороне ему помогут Василевский и Сергачев: одному из них пора отбирать у Бобровского звание главного русского вратаря, а второму – становиться топовым защитником, которых в стране дефицит.

Панарин, Бобровский и первый раунд плей-офф

Российским болельщикам «Коламбуса» в последнее время нелегко. Не успели они порадоваться двум крутым соотечественникам в любимой команде, как те уже собираются уйти из «Блю Джекетс». Контракты Панарина и Бобровского с «мундирами» заканчиваются через год, и все идет к тому, что на новые они не договорятся.

Сергей Бобровский и Артемий ПанаринImago

Но впереди еще целый сезон. Вариантов два: зажечь и наконец-то протащить команду дальше первого раунда плей-офф или ближе к весне получить обмен в топ-команду. Первый привлекателен тем, что парни набьют себе цену: обоим (особенно – Бобровскому) для успешных переговоров следующим летом нужно срочно избавиться от проклятия первого раунда. Во втором случае есть шанс досрочно получить место в новом клубе, а может, и Кубок Стэнли сразу прихватить. По какому сценарию идти, станет понятно ближе к декабрю. Но вряд ли Кэм Аткинсон, Ник Фолиньо и Александер Веннберг настроены на слив: скамейка у «Коламбуса» по-прежнему мощная.

Малкин, Тарасенко и новые вызовы

Прошлый сезон был не самым удачным для Евгения и Владимира. Малкин получил травму колена в столкновении с Йори Лехтеря, а «Питтсбург» впервые проиграл «Вашингтону» во втором раунде. Но это ерунда по сравнению с тем, как трясло «Сент-Луис». Семь поражений подряд в феврале, и вместо плей-офф «Блюз» обеспечили себе досрочный отпуск. А под конец сезона Тарасенко еще и получил несколько травм, из-за чего пропустил чемпионат мира.

Владимир ТарасенкоEurosport

Малкину не нужно предпринимать особые меры: «Пингвинс» стабильны, костяк сохранился, молодежь есть – едва ли они покинут список контендеров. А вот «блюзмены» пока не пришли в себя: «Кэпиталс» разделали их без видимых проблем. Уход Пола Штястны до сих пор аукается команде, а вот усиление в виде Райана О’Райлли, Давида Перрона, Тайлера Бозака и Патрика Маруна почему-то помалкивает. Им срочно нужно работать над большинством – в апреле оно было предпоследним в лиге. В этом должен быть хорош постоянный обидчик сборной России на ЧМ. Функция Тарасенко, помимо восстановления формы, заключается в помощи новичкам. Чем быстрее они поладят, тем проще команде будет вернуться в зону плей-офф.

Радулов и его суперзвено

Александр Радулов («Даллас Старс»)Imago

У Александра все просто: его звено с Бенном и Сегином феерит – «Далласу» хорошо. Супертройка молчит – «Далласу» плохо. Чтобы вывести «Старс» в лидеры, эти парни должны все 82 матча плавить соперников вместе со льдом под ними. Либо прокачивать партнеров до своего уровня – так надежнее, но сильно увлекаться тоже не стоит. Иначе сами перестанут разрывать. Техасский хоккей полностью зависит всего от трех парней. И пока это не поменяется, «звезды» будут одной из самых непредсказуемых команд лиги.

Панарин и Бобровский отказались от новых контрактов с «Коламбусом». Это правильное решение

Тизер нового сезона НХЛ настолько крутой, что у тебя начнется чесотка от нетерпения

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день