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Реклама World of Warships, в которой Овечкин почему-то постоянно промахивается и кричит на ворота

Реклама World of Warships, в которой Овечкин почему-то постоянно промахивается и кричит на ворота
Eurosport

1 час назадОбновлено 22 мин. назад

Ови уже снялся в эпичном тизере.

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попробовал себя в принципиально новой роли.

Хоккеист стал героем видеоигры World of Warships, выпущенной белорусскими разработчиками Wargaming. В обновленной версии шутера с танками и кораблями появится персонаж Овечкина – в качестве командира одного из военных судов. Апдейт появится в середине октября 2018 года, сообщает «Р-Спорт».

А вот и промо-ролик с участием победителя Кубка Стэнли. Тут есть все: убойные удары клюшкой, пафосные мотивационные фразочки на английском, залпы танков.

  • 4 октября «Вашингтон» сыграет против «Бостона» на старте нового сезона НХЛ.
  • «Кэпиталс» – действующие триумфаторы Кубка Стэнли.

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