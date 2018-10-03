Реклама World of Warships, в которой Овечкин почему-то постоянно промахивается и кричит на ворота

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попробовал себя в принципиально новой роли.

Хоккеист стал героем видеоигры World of Warships, выпущенной белорусскими разработчиками Wargaming. В обновленной версии шутера с танками и кораблями появится персонаж Овечкина – в качестве командира одного из военных судов. Апдейт появится в середине октября 2018 года, сообщает «Р-Спорт».

А вот и промо-ролик с участием победителя Кубка Стэнли. Тут есть все: убойные удары клюшкой, пафосные мотивационные фразочки на английском, залпы танков.

4 октября «Вашингтон» сыграет против «Бостона» на старте нового сезона НХЛ.

«Кэпиталс» – действующие триумфаторы Кубка Стэнли.

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