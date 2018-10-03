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Александр Овечкин: «Все награды уже есть. Осталась Олимпиада, и можно заканчивать»

Овечкин: «Все награды уже есть. Осталась Олимпиада, и можно заканчивать»
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Последняя цель великого форварда.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

«Ты не знаешь, что может произойти в твоей карьере. Может, тебя поменяют, а команда выиграет Кубок Стэнли. Конечно, было бы здорово достичь этого раньше, тем более что у нас и прежние команды были выстроены именно для этого. Но всякий раз чего-то не хватало. А в прошлом году никто, включая, может быть, и нас самих, не ожидал, что мы сможем выиграть. То, насколько хорошо мы играли в плей-офф, стало для всех не просто сюрпризом, а почти шоком.

Все ребята понимали свою роль, понимали, что нужно делать для достижения результата. И сейчас, когда мы практически с той же командой начинаем новый сезон, есть повод смотреть вперед более оптимистично.

На самом деле, вы правы: этот год получился очень хорошим. Сережка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. Так уже, можно сказать, есть все награды – и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры – и все, можно заканчивать», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

  • «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2017/18, обыграв в финальной серии «Вегас».
  • Овечкин получил приз самому ценному игроку плей-офф – Конн Смайт Трофи.
  • Стартовую игру «Кэпиталс» покажет Eurosport Gold в ночь на 4 октября в 2:35 МСК.

Мотивация Овечкина и возвращение Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ

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