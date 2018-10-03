НХЛ возвращается на Eurosport. Как и где смотреть новый сезон-2018/19

Что на этот раз?

3 октября Национальная Хоккейная Лига возвращается после каникул, а это значит, что возвращаются и ночи хоккея на Eurosport. Александр Овечкин будет защищать титул с «Вашингтоном», Илья Ковальчук из «Лос-Анджелеса» погонится за Кубком Стэнли ради места в «Тройном золотом клубе», Евгений Малкин из «Питтсбурга» и Никита Кучеров из «Тампы» зарубятся за приз лучшему снайперу и почти наверняка сразятся за главный командный трофей.

Eurosport Gold покажет лучший хоккейный чемпионат планеты в прежнем режиме – 10 прямых трансляций в неделю, ежедневные обзоры игр и повторы ночных матчей в дневное время.

Как смотреть Eurosport Gold – читайте тут.

Кто комментирует?

ФедотовEurosport

Состав команды комментаторов Eurosport давно сформирован, опытен и хорошо знаком болельщикам. В новом сезоне о главных матчах НХЛ вам расскажут Сергей Федотов, Владимир Дехтярев, Олег Мосалев, Алексей Пешнин, Виталий Магранов, Игорь Еронко, Игорь Знаменский и Андрей Юртаев.

Когда начинаем?

Александр ОвечкинGetty Images

В одной из встреч первого игрового дня действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» сразится с непредсказуемым «Бостоном», и эту игру покажет телеканал Eurosport Gold первой в новом сезоне. Стартовое вбрасывание – 4 октября в 02:35 по московскому времени. Комментатор – Сергей Федотов.

Если вы из России, но с телевизором не сложилось, вы сможете посмотреть матч в прямом эфире с помощью онлайн-сервиса Eurosport Player. Оформить подписку на него можно тут.

Что еще нужно знать

На сайте Eurosport.ru вы всегда найдете хайлайты главных матчей ночи – регулярно проверяйте наш видеораздел и подписывайтесь на инстаграм.

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Мотивация Овечкина и возвращение Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ