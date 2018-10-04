Клубы из Канады не брали Кубок Стэнли 25 лет. «Торонто» или «Виннипег» это исправят

9 июня 1993 года. «Монреаль» громит на домашней арене «Лос-Анджелес» 4:1, с таким же счетом завершает серию и в 24-й раз берет Кубок Стэнли. Чемпионский поход ознаменован рекордной для плей-офф порцией из 11 побед подряд. Это девятый триумф канадских команд за 11 сезонов, и лишь «Питтсбург» Лемье и Ягра организовал двухлетний антракт (1991, 1992) в канадском фестивале. Если бы какой-то умник спрогнозировал, что легендарный трофей не вернется на родину минимум 25 лет, его бы сочли конченным психом. Но в последующие четверть века семь (а было и восемь) канадских франшиз наскребли общими усилиями пять финалов – все проиграны.

Сезон-2018/19 поставит точку в чернейшей эпохе канадского хоккея. И покончить с ней должны главные неудачники НХЛ. В предыдущий раз «Торонто» играл и побеждал в финале аж в 1967 году – последний сезон, когда лига состояла всего из шести команд. Даже Яромир Ягр тогда еще не родился. С 1993 по 2002 год «Мэйпл Лифс» четырежды проигрывали в третьем раунде, а после локаута как отрезало: один плей-офф за 11 лет, причем в сокращенный сезон-2012/13.

Возрождению способствовали приглашение одного из сильнейших тренеров мира Майка Бэбкока и качественная работа на драфтах 2014-16: в столице Онтарио собралась потрясающая банда молодых талантов во главе с 21-летними Остоном Мэттьюзом и Митчем Марнером. Остон составил с Вильямом Нюландером (22 года) один из грознейших атакующих дуэтов НХЛ, а Митч превратил в страшную силу второе звено «Торонто». И эти парни продолжают прогрессировать.

В июле «Мэйпл Лифс» усилили центральную ось подписанием Джона Тавареса. Первый номер драфта-2008 как мог девять лет тащил «Айлендерс». В «Торонто» у него в кои-то веки появятся адекватные его классу и уровню партнеры, плюс сам 28-летний Джон в самом соку и по-прежнему жаждет побед.

Помимо классных центрфорвадов любой обладатель Кубка Стэнли обязан выставить надежную защиту. Хотя здесь у «кленовых» настоящих суперзвезд нет, Джейк Гардинер и Морган Райлли были хороши в сезоне-2017/18 и выбили по 52 балла. В регулярке оборона «Торонто» вообще была надежна, но серия с «Бостоном» началась с 12 пропущенных шайб в двух матчах и закончилась примерно тем же кошмаром: 4:7 в седьмой встрече.

Провал поспешили скинуть на якобы некубкового Крейга Андерсона, но это несправедливо. 28-летний датчанин прилично отстоял в 2017-м против «Вашингтона», в серии с «Бостоном» дважды потащил больше 40 бросков за матч и лишь в третьем периоде последней игры откровенно поплыл. Впрочем, бок о бок со всей защитой. Любой негативный опыт – тоже опыт, тем более для молодой команды. В новом сезоне Бэбкоку следует чаще выпускать бэкапа Гаррета Спаркса, а то у Андерсона за две регулярки набралось 132 игры – больше трудился только Кэм Талбот, которого подменять в «Эдмонтоне» банально некем.

Остон Мэттьюз и Митч Марнер, «Торонто»Getty Images

«Торонто» впервые за 14 лет дважды подряд вышел в плей-офф и пока ограничился первым раундом, но топы команды в том возрасте, когда с каждым годом ты становишься сильнее. Мэттьюз и Марнер готовятся к третьему сезону в НХЛ. Именно за такой срок «Чикаго» Кейна и Тэйвза взлетел с пятого места с конца к победе в плей-офф. Похож путь и «Питтсбурга» Малкина и Кросби: Сид в 2009-м проводил четвертый сезон, но Джино – как раз третий.

Кто должен бросить вызов «Торонто» в финале Кубка Стэнли? Ответ очевиден: «Виннипег». В сезоне-2017/18 «ракетчики» совершили грандиозный скачок вперед (+27 очков в сравнении с предыдущей регуляркой), забросили 277 шайб (столько же у «Торонто», больше только у «Тампы»), а пропустили – 218 (пятый по надежности результат).

Кроме капитана Блэйка Уилера, который в 31 год выбил 91 очко, все лидеры команды тоже молоды и полны сил: 24-летний Марк Шайфли выглядит многоопытным стариком на фоне вчерашних тинейджеров Николая Элерса, Кайла Коннора и Патрика Лайне, который, кажется, окончательно созрел для изъятия у Александра Овечкина титула главного снайпера НХЛ.

В отличие от «Торонто» центральная линия «Джетс» понесла потери: Пол Штястны присоединился к команде в феврале, отлично зарекомендовал себя в плей-офф, но в июле ушел к обидчикам из «Вегаса». Но большую часть сезона «Виннипег» успешно справлялся и без американского словака, когда второе звено центрил Брайан Литтл.

В защите царствует обладатель Кубка Стэнли-2010 Дастин Бафлин, а настоящим прорывом прошлого сезона стал вратарь Коннор Элльбайк, который разделил с Андреем Василевским лидерство по победам (44), занял третье место по шатаутам (6) и впервые был номинирован на Везина Трофи. У Коннора потрясающая статистика при игре в меньшинстве – 90,3% отраженных бросков.

Зачастую такие команды-сенсации регулярки быстро сливаются в играх навылет, а у «Виннипега» прежде не было ни одного выигранного матча плей-офф (не серии – матча). Но в апреле-мае «ракетчики» сожрали матерую «Миннесоту», фаворита Запада «Нэшвилл», и лишь ПВО сенсационного «Вегаса» прервала полет «Джетс». Формально вылет получился разгромным (1-4), но на деле все пять матчей были максимально упорными: «Джетс» два раза проиграли с разницей в одну шайбу, еще дважды – в две.

Марк Шайфли (№55), Блэйк Уилер (№26), Кайл Коннор (№81), Патрик Лайне (№29) и Коннор Элльбайк (№37) – «Виннипег Джетс»Getty Images

У соперников двух канадских клубов дела не такие светлые. На Востоке реально грозна «Тампа». «Питтсбург» постарел, «Вашингтон» потратил слишком много сил на долгожданный триумф-2018. Запад в последние годы непредсказуем. Главным конкурентом «Джетс» после трейда Эрика Карлссона видится «Сан-Хосе», но у «акул» настолько возрастная команда, что говорить надо о старости, а не опыте.

Летом «Торонто» и «Виннипегу» предстоит переподписывать юнцов, у которых истекают контракты новичков. У обоих франшиз достаточно места под потолком, чтобы удержать основных звезд, но откладывать большие победы на будущее не стоит. Для самих хоккеистов контрактные сезоны – дополнительная мотивация проявить себя.

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