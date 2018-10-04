Шайбы Овечкина и Кузнецова, драка с кровью. НХЛ стартовала так жирно, что из нее можно варить мыло
Дождались!
«Вашингтон» разгромил «Бостон» в стартовом матче регулярного сезона НХЛ-2018/19 со счетом 7:0.
Заброшенными шайбами в составе столичной команды отметились Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов (дубль), Александр Овечкин, Ник Дауд, Джон Карлсон и Ларс Эллер.
Кузнецов забросил свою первую шайбу уже на второй минуте – сразу после того, как счет в игре открыл Оши.
Следом за Кузнецовым забил и Овечкин – такие броски удаются капитану «Вашингтона» лучше других.
А вот так Кузнецов оформил дубль – в этот вечер у «Бостона» вообще не было шансов на успех.
Впрочем, гости нашли, чем ответить: Брэд Маршанд зарубился с Эллером и мощно засадил ему по физиономии.
Кадр, лишний раз доказывающий, что хоккей – игра для настоящих мужчин.
Момент, которого фанаты «Кэпиталс» ждали очень-очень долго.
- «Вашингтон» – действующий победитель Кубка Стэнли.
- В следующем туре Овечкин и Кузнецов сыграют против «Питтсбурга». Матч пройдет 5 октября.
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