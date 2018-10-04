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Шайбы Овечкина и Кузнецова, драка с кровью. НХЛ стартовала так жирно, что из нее можно варить мыло

Шайбы Овечкина и Кузнецова, драка с кровью. НХЛ стартовала так жирно, что из нее можно варить мыло
Eurosport

47 мин. назад

Дождались!

«Вашингтон» разгромил «Бостон» в стартовом матче регулярного сезона НХЛ-2018/19 со счетом 7:0.

Заброшенными шайбами в составе столичной команды отметились Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов (дубль), Александр Овечкин, Ник Дауд, Джон Карлсон и Ларс Эллер.

Кузнецов забросил свою первую шайбу уже на второй минуте – сразу после того, как счет в игре открыл Оши.

Следом за Кузнецовым забил и Овечкин – такие броски удаются капитану «Вашингтона» лучше других.

А вот так Кузнецов оформил дубль – в этот вечер у «Бостона» вообще не было шансов на успех.

Впрочем, гости нашли, чем ответить: Брэд Маршанд зарубился с Эллером и мощно засадил ему по физиономии.

Кадр, лишний раз доказывающий, что хоккей – игра для настоящих мужчин.

Момент, которого фанаты «Кэпиталс» ждали очень-очень долго.

  • «Вашингтон» – действующий победитель Кубка Стэнли.
  • В следующем туре Овечкин и Кузнецов сыграют против «Питтсбурга». Матч пройдет 5 октября.

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