Овечкин, Макдэвид или Кросби? Проголосуй за лучших из лучших в новом сезоне НХЛ

Новый сезон НХЛ уже стартовал. Команды и игроки уже вовсю набирают очки, но кто окажется круче по итогам турнира, будет известно совсем не скоро. Мы же даем тебе возможность проголосовать за лучшиков и проверить свои силы в прогнозировании.

Парочка важных текстов про НХЛ, которые обязательно нужно прочитать:

Клубы из Канады не брали Кубок Стэнли 25 лет. «Торонто» или «Виннипег» это исправят

Мотивация Овечкина и возвращение Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ

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