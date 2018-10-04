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Овечкин, Макдэвид или Кросби? Проголосуй за лучших из лучших в новом сезоне НХЛ

Овечкин, Макдэвид или Кросби? Проголосуй за лучших из лучших в новом сезоне НХЛ
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Твой выбор решает все.

Новый сезон НХЛ уже стартовал. Команды и игроки уже вовсю набирают очки, но кто окажется круче по итогам турнира, будет известно совсем не скоро. Мы же даем тебе возможность проголосовать за лучшиков и проверить свои силы в прогнозировании.

Парочка важных текстов про НХЛ, которые обязательно нужно прочитать:

Клубы из Канады не брали Кубок Стэнли 25 лет. «Торонто» или «Виннипег» это исправят

Мотивация Овечкина и возвращение Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ

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