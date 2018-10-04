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Овечкин, Макдэвид или Кросби? Проголосуй за лучших из лучших в новом сезоне НХЛ
Твой выбор решает все.
Новый сезон НХЛ уже стартовал. Команды и игроки уже вовсю набирают очки, но кто окажется круче по итогам турнира, будет известно совсем не скоро. Мы же даем тебе возможность проголосовать за лучшиков и проверить свои силы в прогнозировании.
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