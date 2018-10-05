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«Вашингтону» Овечкина не хватило шести шайб, чтобы победить «Питтсбург». Чемпионам помешал Малкин

«Вашингтону» Овечкина не хватило шести шайб, чтобы победить «Питтсбург». Чемпионам помешал Малкин
Eurosport

1 час назад

НХЛ стартовала так, что лед едва не расплавился от горячих эмоций.

«Питтсбург» победил «Вашингтон» в рамках второго игрового дня НХЛ-2018/19 – 7:6 (2:3, 3:1, 1:2, 1:0).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три результативных очка (1+2). Помимо Малкина в составе «пингвинов» шайбами отметились Джейми Олексяк, Дерик Брассар, Крис Летанг (дубль) и Джейк Гюнцель (дубль).

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В составе «Вашингтона» одну из шайб забросил Александр Овечкин, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Также у гостей отличились Ти Джей Оши (дубль), Якуб Врана, Брукс Орпик и Джон Карлсон.

В первом матче сезона «Вашингтон» разгромил «Бостон» со счетом 7:0.

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