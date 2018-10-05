8 страстных и 1 детское фото невесты форварда «Айлендерс» и дочери квотербека «Нью-Йорк Джетс»

Сидни Эсайасон – невеста нападающего «Айлендерс» Мэтта Мартина и дочь Бумера Эсайасона, который в 1984-1997 годах рубился в НФЛ за команды «Цинциннати Бенгалс», «Нью-Йорк Джетс» и «Аризона Кардиналс».

Эта девушка чрезвычайно спортивна и притягательна – так же, как и ее яркий инстаграм.

Сидни и синяя кепочка

Сидни в вечернем наряде

Сидни и спортивная фигура

Сидни и возлюбленный

Сидни и песик

Сидни и розовый купальник

Сидни и приятные формы

Сидни и боулинг

Сидни и папочка

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