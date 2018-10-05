От находчивости Радулова у тебя заискрит в глазах. Форвард подработал шайбу коньком и казнил вратаря
Этот гол станет такой же легендой, как буллит Никиты Кучерова.
В матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 «Даллас» разгромил «Аризону» – 3:0.
Победную шайбу в ворота «Койотис» забросил россиянин Александр Радулов. Нападающий «Далласа» находчиво пробросил шайбу себе на ход при помощи конька и прошил голкипера смачным ударом. Зверюга!
- Радулов выступает за «Даллас» с 2017 года.
- В следующем туре «Даллас» сыграет против «Виннипега», «Аризона» – с «Анахаймом».
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