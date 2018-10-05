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От находчивости Радулова у тебя заискрит в глазах. Форвард подработал шайбу коньком и казнил вратаря

От находчивости Радулова у тебя заискрит в глазах. Форвард подработал шайбу коньком и казнил вратаря
Eurosport

1 час назад

Этот гол станет такой же легендой, как буллит Никиты Кучерова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 «Даллас» разгромил «Аризону» – 3:0.

Победную шайбу в ворота «Койотис» забросил россиянин Александр Радулов. Нападающий «Далласа» находчиво пробросил шайбу себе на ход при помощи конька и прошил голкипера смачным ударом. Зверюга!

Шайбы Овечкина и Кузнецова, драка с кровью. НХЛ стартовала так жирно, что из нее можно варить мыло

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