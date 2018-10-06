Илья Ковальчук: «Хотелось бы чаще встречаться с Путиным. Он глыба, у него чумовая аура»

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук рассказал об отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

«Сколько раз встречался с Путиным? Не знаю, но хотелось бы чаще. Бывало, общались. Немного, конечно, но общались. Всегда приятно пообщаться с руководителем страны, особенно с такой глыбой, машиной. Это человек-монстр. У него какая-то чумовая аура, энергетика, поэтому очень круто. В Сочи последний раз даже выпили чуть-чуть шампанского, хотя я его вообще не пью – пришлось давиться чуть-чуть.

О развитии хоккея он меня не спрашивал. Знаю, что там и Алексей Касатонов тренирует, и Паша Буре подсказывает все время, Валера Каменский. У него есть достойные люди, которые подскажут, как держать клюшку. По его движению и пониманию игры видно, что человек прибавляет. В 60 лет начать играть в хоккей, вообще встать на коньки и добиться такого успеха – это очень круто», – сказал Кови в интервью каналу «Игра в тело» на YouTube.

Ковальчук вернулся в НХЛ после 5 лет игры в КХЛ. В первом матче против «Каролины» он очков не набрал.

За время в СКА Илья выиграл два Кубка Гагарина. В 2015 году он стал MVP плей-офф.

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