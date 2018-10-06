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Сочный ассист 18-летнего Андрея Свечникова, который набрал первое очко в НХЛ
Отличное начало сезона.
18-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 против «Коламбуса».
Свечников отдал голевую передачу на Джордана Мартинука, который открыл счет на второй минуте встречи. Для него это было первый результативный балл в НХЛ. Всего Андрей провел на льду 10 минут 43 секунды и заработал показатель полезности «+1».
- «Каролина» обыграла «Коламбус» со счетом 3:1.
- Свечников претендовал на первый номер драфта-2018, но уступил Расмусу Далину и был выбран «Каролиной» вторым.
- Старший брат Андрея Евгений Свечников выступает за «Детройт»
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