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Сочный ассист 18-летнего Андрея Свечникова, который набрал первое очко в НХЛ

Сочный ассист 18-летнего Свечникова, который набрал первое очко в НХЛ
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Отличное начало сезона.

18-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 против «Коламбуса».

Свечников отдал голевую передачу на Джордана Мартинука, который открыл счет на второй минуте встречи. Для него это было первый результативный балл в НХЛ. Всего Андрей провел на льду 10 минут 43 секунды и заработал показатель полезности «+1».

  • «Каролина» обыграла «Коламбус» со счетом 3:1.
  • Свечников претендовал на первый номер драфта-2018, но уступил Расмусу Далину и был выбран «Каролиной» вторым.
  • Старший брат Андрея Евгений Свечников выступает за «Детройт»

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