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Защитник «Колорадо» снес Семена Варламова и подарил 21-летнему Михаилу Воробьеву первую шайбу в НХЛ

Защитник «Колорадо» снес Варламова и подарил 21-летнему Воробьеву первый гол в НХЛ
Eurosport

2 мин. назад

Шанс, который невозможно было упустить.

«Филадельфия» встречалась на выезде с «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 22-й минуте «летчики» уступали 1:2, но 21-летний форвард Михаил Воробьев восстановил равновесие. За гол он должен поблагодарить защитника Марка Барберио, который врезался в забиравшего шайбу Семена Варламова, в результате чего Воробьев просто должен был не промазать с острого угла по пустым воротам.

  • Воробьев провел второй матч в НХЛ и набрал уже второе очко. В матче с «Вегасом» он отметился ассистом.
  • Усилия Михаила были напрасны: «Колорадо» собрался и победил 5:2.
  • Воробьев был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году под 104-м номером.

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