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Дебютный гол Андрея Свечникова. Он первый автор шайбы в НХЛ, родившийся в 2000 году
Новая школа русских хоккеистов.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнс» переиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1).
Победную шайбу забросил 18-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников. Этот гол стал не только дебютным в профессиональной карьере Андрея, но и первым голом НХЛ, который забросил хоккеист, родившийся в 2000 году.
Помимо гола Свечников отметился ассистом. В трех матчах он набрал 3 (1+2) очка.
- «Каролина» вышла на первое в Восточной конференции.
- Старший брат Андрея Евгений Свечников выступает за «Детройт Ред Уингс».
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