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Дебютный гол Андрея Свечникова. Он первый автор шайбы в НХЛ, родившийся в 2000 году

Дебютный гол Свечникова. Он первый автор шайбы в НХЛ, родившийся в 2000 году
Eurosport

60 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Новая школа русских хоккеистов.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнс» переиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1).

Победную шайбу забросил 18-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников. Этот гол стал не только дебютным в профессиональной карьере Андрея, но и первым голом НХЛ, который забросил хоккеист, родившийся в 2000 году.

Помимо гола Свечников отметился ассистом. В трех матчах он набрал 3 (1+2) очка.

  • «Каролина» вышла на первое в Восточной конференции.
  • Старший брат Андрея Евгений Свечников выступает за «Детройт Ред Уингс».

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