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400-й и 401-й ассисты Ильи Ковальчука. Это его первые очки в НХЛ с 2013 года
Путь от 399-й к 400-й передаче в лиге длиною в 5 лет.
«Лос-Анджелес Кингс» разделался с «Детройт Ред Уингс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ – 4:2 . Форвард «Кингс» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в НХЛ, которую он покинул в 2013-м.
Голевая передача Ковальчука на Анже Копитара во втором периоде стала 400-й в американской карьере спортсмена. Илья – 14-й хоккеист из России, достигший такой отметки.
В третьем периоде Илья ассистировал еще и Алексу Иафалло.
- «Кингс» занимают шестую строчку в Западной конференции НХЛ.
- 10 октября клуб Ковальчука играет с «Виннипег Джетс».
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