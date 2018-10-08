400-й и 401-й ассисты Ильи Ковальчука. Это его первые очки в НХЛ с 2013 года

«Лос-Анджелес Кингс» разделался с «Детройт Ред Уингс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ – 4:2 . Форвард «Кингс» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в НХЛ, которую он покинул в 2013-м.

Голевая передача Ковальчука на Анже Копитара во втором периоде стала 400-й в американской карьере спортсмена. Илья – 14-й хоккеист из России, достигший такой отметки.

В третьем периоде Илья ассистировал еще и Алексу Иафалло.

«Кингс» занимают шестую строчку в Западной конференции НХЛ.

10 октября клуб Ковальчука играет с «Виннипег Джетс».

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день