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Илья Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
Русский нападающий вспомнил, что такое забивать в лучшей лиге мира.
«Виннипег» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.
Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил русский форвард Илья Ковальчук, который минувшим летом вернулся в НХЛ после пятилетнего перерыва.
- Ранее Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту» и «Нью-Джерси».
- В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Нэшвиллом», «Лос-Анджелес» – с «Монреалем».
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