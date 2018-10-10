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Илья Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»

Ковальчук забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ, но «Лос-Анджелес» сгорел «Виннипегу»
Eurosport

1 час назад

Русский нападающий вспомнил, что такое забивать в лучшей лиге мира.

«Виннипег» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1.

Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил русский форвард Илья Ковальчук, который минувшим летом вернулся в НХЛ после пятилетнего перерыва.

  • Ранее Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту» и «Нью-Джерси».
  • В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Нэшвиллом», «Лос-Анджелес» – с «Монреалем».

Мотивация Александра Овечкина и возвращение Ильи Ковальчука. Русские интриги нового сезона НХЛ

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