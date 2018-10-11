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Евгений Кузнецов после 1+3 в матче с «Вегасом»: «Вхожу ли в число лучших игроков? Мне *******»

Кузнецов после 1+3 в матче с «Вегасом»: «Вхожу ли в число лучших игроков? Мне *******»
Eurosport

23 мин. назад

Главное – это не личные, а командные достижения.

«Вашингтон» разгромил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2.

Одной шайбой и тремя ассистами в прошедшей игре отметился российский нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов.

Когда после матча Кузнецова спросили, считает ли он себя одним из пяти лучших хоккеистов в лиге, он ответил: «Мне вообще ******* [все равно]».

  • Помимо Кузнецова, за «Вашингтон» забивали Александр Овечкин (дубль), Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши.
  • В июне «Вашингтон» и «Вегас» встречались в финале Кубка Стэнли. «Кэпиталс» победили в пяти матчах – 4-1. Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф.

«Калгари» издевательски просто нокаутировал «Нэшвилл» тремя шайбами в середине матча

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