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Дубль Овечкина после ассистов Кузнецова. Алекс стал 17-м лучшим бомбардиром в истории НХЛ
До Уэйна Гретцки – 283 шайбы.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Лас-Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).
Теперь на счету Овечкина 611 шайб за все время выступлений в НХЛ – по этому показателю россиянин вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Бобби Халла (610 шайб).
Следующие жертвы Овечкина, которых он точно прикончит, – это Джо Сакик и Джером Игинла (по 625 шайб).
- Обе шайбы в ворота «Вегаса» Овечкин забросил после ассистов Евгения Кузнецова.
- Сам Кузнецов тоже забросил одну шайбу и приплюсовал к ней три ассиста (2 – Овечкину, один – Никласу Бекстрёму).
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