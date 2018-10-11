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Дубль Овечкина после ассистов Кузнецова. Алекс стал 17-м лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Дубль Овечкина после ассистов Кузнецова. Алекс стал 17-м лучшим бомбардиром в истории НХЛ
Eurosport

1 час назад

До Уэйна Гретцки – 283 шайбы.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Лас-Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Теперь на счету Овечкина 611 шайб за все время выступлений в НХЛ – по этому показателю россиянин вышел на 17-е место в истории лиги, обойдя Бобби Халла (610 шайб).

Следующие жертвы Овечкина, которых он точно прикончит, – это Джо Сакик и Джером Игинла (по 625 шайб).

  • Обе шайбы в ворота «Вегаса» Овечкин забросил после ассистов Евгения Кузнецова.
  • Сам Кузнецов тоже забросил одну шайбу и приплюсовал к ней три ассиста (2 – Овечкину, один – Никласу Бекстрёму).

Догонит ли Овечкин (611 шайб) Гретцки (894)?

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