Кипер «Вашингтона» Холтби продолжил флешмоб Коннолли и порадовал шайбами маленьких фанатов

11 октября «Вашингтон» обыграл «Вегас» – 5:2.

После игры голкипер «Кэпиталс» Брэйден Холтби подкатился к трибуне и перекинул шайбу через ограду. Сперва ее поймал мужчина средних лет, затянутый в костюм, но затем спохватился и передал трофей мальчишке в первом ряду. На этом хоккеист не остановился: резво скатался за второй шайбой и отправил ее еще одному мальчугану.