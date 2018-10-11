Eurosport
Кипер «Вашингтона» Холтби продолжил флешмоб Коннолли и порадовал шайбами маленьких фанатов
Самый милый перфоманс нового сезона НХЛ.
11 октября «Вашингтон» обыграл «Вегас» – 5:2.
После игры голкипер «Кэпиталс» Брэйден Холтби подкатился к трибуне и перекинул шайбу через ограду. Сперва ее поймал мужчина средних лет, затянутый в костюм, но затем спохватился и передал трофей мальчишке в первом ряду. На этом хоккеист не остановился: резво скатался за второй шайбой и отправил ее еще одному мальчугану.
- Ранее нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли презентовал шайбу маленькой девочке в джерси с Овечкиным.
- В сезоне-2018/19 «Кэпиталс» занимает третью строчку таблицы Восточной конференции НХЛ.
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