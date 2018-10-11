Eurosport

Кипер «Вашингтона» Холтби продолжил флешмоб Коннолли и порадовал шайбами маленьких фанатов

Кипер «Вашингтона» продолжил флешмоб Коннолли и порадовал шайбами маленьких фанатов
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Самый милый перфоманс нового сезона НХЛ.

11 октября «Вашингтон» обыграл «Вегас» – 5:2.

После игры голкипер «Кэпиталс» Брэйден Холтби подкатился к трибуне и перекинул шайбу через ограду. Сперва ее поймал мужчина средних лет, затянутый в костюм, но затем спохватился и передал трофей мальчишке в первом ряду. На этом хоккеист не остановился: резво скатался за второй шайбой и отправил ее еще одному мальчугану.

  • Ранее нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли презентовал шайбу маленькой девочке в джерси с Овечкиным.
  • В сезоне-2018/19 «Кэпиталс» занимает третью строчку таблицы Восточной конференции НХЛ.

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три чемпионских заплыва в одном видео – сборная России по плаванию кипятит бассейн на юношеских ОИ

03:53
Популярные видео
Овечкин и Кузнецов вспомнили чемпионское лето и еще раз поделили на ноль «рыцарей» Лас-Вегаса
2 016 просмотров9 ч
Сын легендарного Ткачука положил дубль «Филадельфии». «Летчики» ответил семеркой
 896 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться