Панарин укатил от защитников и прошил Раймера, а потом добавил еще 3 ассиста для казни «Флориды»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 против «Флориды».

В конце первого периода Панарин выскочил за спины трех соперников, выкатил один на один с голкипером Джеймсом Раймером и легко его переиграл, удвоив преимущество «жакетов». К голу Артемий добавил еще и 3 ассиста.

«Коламбус» победил со счетом 5:4. Панарина признали третьей звездой матча.

У русского форварда 7 (3+4) очков в четырех матчах нового сезона НХЛ.

«Блю Джекетс» идут четвертыми в Восточной конференции.

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