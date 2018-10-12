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Панарин укатил от защитников и прошил Раймера, а потом добавил еще 3 ассиста для казни «Флориды»

Панарин укатил от защитников и прошил Раймера, а потом добавил еще 3 ассиста
Eurosport

34 мин. назад

Крутой матч Хлебушка.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 4 очка в матче регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 против «Флориды».

В конце первого периода Панарин выскочил за спины трех соперников, выкатил один на один с голкипером Джеймсом Раймером и легко его переиграл, удвоив преимущество «жакетов». К голу Артемий добавил еще и 3 ассиста.

  • «Коламбус» победил со счетом 5:4. Панарина признали третьей звездой матча.
  • У русского форварда 7 (3+4) очков в четырех матчах нового сезона НХЛ.
  • «Блю Джекетс» идут четвертыми в Восточной конференции.

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