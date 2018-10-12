Форвард «Нью-Джерси» называл Овечкина кумиром детства. В очной игре они от души подрались

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 между «Нью-Джерси» и «Вашингтоном» на льду вспыхнула массовая драка.

Капитан «столичных» Александр Овечкин сцепился с форвардом «дьяволов» Майлзом Вудом. Пикантности ситуации придает тот факт, что 23-летний хоккеист неоднократно называл в интервью Овечкина своим кумиром детства. Правда, это не помешало Вуду напрыгнуть на Ови, а после эмоционально высказать Александру накопившиеся во время матча претензии.

Матч закончился разгромной победой «Нью-Джерси» со счетом 6:0.

Ни Вуд, ни Овечкин очков в игре не набрали.

Когда Овечкин дебютировал в НХЛ, Вуду было 10 лет.

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