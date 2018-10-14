Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые в карьере пропустил 8 шайб в матче НХЛ

В ночь на 14 октября «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в рамках матча регулярки НХЛ – 8:2.

Кипер «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский впервые за 398 матчей в североамериканской лиге пропустил столько шайб.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился шайбой и передачей в этой игре.

За то время, что Бобровский выступает в НХЛ, ему забросили 942 шайбы.

В таблице лиги «Коламбус» держится на 12-й строчке, а «Тампа» – на 20-й.

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