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«Питтсбург» или «Чикаго»? Угадай команду НХЛ по дерзкой старой форме
Buzz
Североамериканские франшизы меняли цвета и пускались в эксперименты.
Перед стартом сезона-2018/19 сразу несколько команд НХЛ представили новые-старые третьи джерси. Старые – потому что такие формы уже использовались франшизами в прошлом, причем нередко были основными вариантами, как в случае с «Анахаймом» и «Аризоной».
А в чем еще играли хоккеисты НХЛ? Есть и симпатичные варианты, есть откровенный треш.
- Регулярный чемпионат-2018/19 стартовал 3 октября и продлится до 6 апреля.
- Действующий чемпион регулярки – «Нэшвилл», действующий обладатель Кубка Стэнли – «Вашингтон».
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