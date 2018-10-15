«Питтсбург» или «Чикаго»? Угадай команду НХЛ по дерзкой старой форме

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Перед стартом сезона-2018/19 сразу несколько команд НХЛ представили новые-старые третьи джерси. Старые – потому что такие формы уже использовались франшизами в прошлом, причем нередко были основными вариантами, как в случае с «Анахаймом» и «Аризоной».

А в чем еще играли хоккеисты НХЛ? Есть и симпатичные варианты, есть откровенный треш.

Регулярный чемпионат-2018/19 стартовал 3 октября и продлится до 6 апреля.

Действующий чемпион регулярки – «Нэшвилл», действующий обладатель Кубка Стэнли – «Вашингтон».

Овечкин, Макдэвид или Кросби? Проголосуй за лучших из лучших в новом сезоне НХЛ

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