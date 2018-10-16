Александр Овечкин зарубился в Fortnite, пока его сынишка мило потягивался на кровати

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал претендентом на международную премию «Отец года» (если такая премия существует).

Российский хоккеист держит все под контролем не только на хоккейной площадке, но и в домашней обстановке. Пока сын Овечкина Сергей мирно потягивается на кроватке, папа увлеченно рубится в Fortnite – игрушку, откуда Антуан Гризманн украл идею для празднования голов.

Сергей Овечкин появился на свет 18 августа 2018 года. Это первый ребенок в семье игрока «Вашингтона».

В пяти стартовых матчах НХЛ-2018/19 «Вашингтон» дважды победил и три раза проиграл.

Форвард «Нью-Джерси» называл Овечкина кумиром детства. В очной игре они от души подрались

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