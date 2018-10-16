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Александр Овечкин зарубился в Fortnite, пока его сынишка мило потягивался на кровати

Овечкин зарубился в Fortnite, пока его сынишка мило потягивался на кровати
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 57 мин. назад

Сынулю уже одели в правильную форму.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал претендентом на международную премию «Отец года» (если такая премия существует).

Российский хоккеист держит все под контролем не только на хоккейной площадке, но и в домашней обстановке. Пока сын Овечкина Сергей мирно потягивается на кроватке, папа увлеченно рубится в Fortnite – игрушку, откуда Антуан Гризманн украл идею для празднования голов.

  • Сергей Овечкин появился на свет 18 августа 2018 года. Это первый ребенок в семье игрока «Вашингтона».
  • В пяти стартовых матчах НХЛ-2018/19 «Вашингтон» дважды победил и три раза проиграл.

Форвард «Нью-Джерси» называл Овечкина кумиром детства. В очной игре они от души подрались

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