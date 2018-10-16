Илья Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Торонто». На 24-й минуте Кови подкараулил момент у штанги и пропихнул шайбу мимо вратаря соперника Гаррета Спаркса.

Результативное действие Ильи не слишком сказалось на итоговом результате – «Кингс» проиграли 1:4. В составе «Мэйпл Лифс» точными бросками отметились Капанен (1', 38'), Марло (20') и Марнер (28').

Видео - Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто» 02:54

«Лос-Анджелес» проиграл четвертый из шести матчей на старте сезона.

Ковальчук записал на свой счет 2+2 после возвращения в НХЛ.

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