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Илья Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»

Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»
Eurosport

21 мин. назад

Усилий русского страйкера «Кингс» недостаточно для побед.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Торонто». На 24-й минуте Кови подкараулил момент у штанги и пропихнул шайбу мимо вратаря соперника Гаррета Спаркса.

Результативное действие Ильи не слишком сказалось на итоговом результате – «Кингс» проиграли 1:4. В составе «Мэйпл Лифс» точными бросками отметились Капанен (1', 38'), Марло (20') и Марнер (28').

Видео - Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»

02:54
  • «Лос-Анджелес» проиграл четвертый из шести матчей на старте сезона.
  • Ковальчук записал на свой счет 2+2 после возвращения в НХЛ.

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Видео - Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»

02:54
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