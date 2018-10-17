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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 939 очками вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Малкин с 939 очками вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ
Eurosport

29 мин. назадОбновлено Только что

Пора в клуб-1000.

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 57-й минуте Джино ассистировал Карлу Хагелину и помог «Питтсбургу» перевести игру в овертайм (2:2).

Это очко стало 939-м для Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ, и он вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории лиги.

  • Ассист Малкина принес «Питтсбург» только 1 очко: в овертайме «Ванкувер» взял свое – 3:2 ОТ.
  • Евгений набрал 9 (1+8) очков в 5 матчах сезона-2018/19.
  • Джино – двукратный лучший бомбардир регулярки (2008/09 и 2011/12) и плей-офф (2009, 2017).
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