Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 939 очками вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 57-й минуте Джино ассистировал Карлу Хагелину и помог «Питтсбургу» перевести игру в овертайм (2:2).

Это очко стало 939-м для Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ, и он вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории лиги.

Ассист Малкина принес «Питтсбург» только 1 очко: в овертайме «Ванкувер» взял свое – 3:2 ОТ.

Евгений набрал 9 (1+8) очков в 5 матчах сезона-2018/19.

Джино – двукратный лучший бомбардир регулярки (2008/09 и 2011/12) и плей-офф (2009, 2017).

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день