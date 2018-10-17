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Коннор Макдэвид организовал первые 9 шайб «Эдмонтона» в сезоне и побил рекорд НХЛ

Макдэвид организовал первые 9 шайб «Эдмонтона» в сезоне и побил рекорд НХЛ
Eurosport

1 час назад

Капитан тащит мертвый нефтяной танкер.

«Эдмонтон» горел 1:4, но одержал волевую победу над «Виннипегом» – 5:4 ОТ.

Первые четыре шайбы «нефтяников» были заброшены при непосредственном участии Коннора Макдэвида – 2+2.

Капитан «Ойлерс» поучаствовал во всех первых 9 шайбах «Эдмонтона» (4+5) в сезоне. Он превзошел рекорд Адама Оутса, который в сезоне-1986/87 приложил клюшку к 7 первым шайбам «Детройта».

  • Серия Макдэвида прервалась в овертайме, когда Дарнелл Нёрс принес «Эдмонтону» победу без помощи Коннора.
  • Макдэвид – лучший бомбардир двух последних сезонов.
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