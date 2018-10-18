Овечкин смастерил гол, укротив безумную шайбу, а потом еще раз закрыл «Рейнджерс» в большинстве

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 23-й минуте русский форвард укротил шайбу, в касание отправив ее в сетку при игре в большинстве.

А через 14 минут повторил трюк при игре с лишним хоккеистом, только уже куда более плотным и мощным броском.

«Вашингтон» победил в овертайме – 4:3.

Овечкин сравнялся с Марком Мессье по матчам с двумя и более заброшенными шайбами – 122 игры. Они делят 13-е место в истории НХЛ.

Кроме того, Ови забросил 232-ю шайбу в большинстве. Это девятый показатель в истории, наравне с Дино Сиссарелли.

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