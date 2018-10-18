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Фанаты «Калгари» расхаживали по арене с портретом Брэда Маршанда, который лизал прохожих

Фанаты «Калгари» расхаживали по арене с портретом Маршанда, который лизал прохожих
Eurosport

45 мин. назад

Вот так троллят в Канаде.

«Бостон» приехал в гости к «Калгари» на матч регулярного чемпионата НХЛ. Болельщики «Флэймс» придумали хлесткий троллинг в адрес форварда гостей Брэда Маршанда, известного нежными чувствами к соперникам.

Двое канадских фанатов расхаживали с огромной фотографией Маршанда с раскрытым ртом. С помощью розовой гетры тролли заставляли любвеобильного хоккеиста лизать проходящих мимо людей.

  • Маршанд блеснул заброшенной шайбой, но к тому моменту «Брюинс» горели 1:4.
  • Итоговый счет – 5:2 в пользу «Калгари».
  • Во время плей-офф-2018 Брэд облизал Лео Комарова и Райана Кэллахана.

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