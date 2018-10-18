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Коннор Макдэвид – о применении каннабиса в НХЛ: «Было бы глупо не изучить этот вопрос»

Макдэвид – о применении каннабиса в НХЛ: «Было бы глупо не изучить этот вопрос»
Eurosport

1 час назад

Конопляная душа.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид рассказал о своем отношении к возможному использованию в НХЛ медицинского каннабиса, легализованного в Канаде.

«Думаю, было бы глупо не изучить этот вопрос. Когда ваше тело болит и вы не хотите принимать обезболивающие все время, то это очевидно лучший способ снять боль.

Многие умные люди задумываются об этом, многие врачи с этим согласны. Если все проверить и убедиться, что это безопасно, то к их мнению стоит прислушаться», – цитирует Коннора BarDown.

  • Каннабис – латинское название конопли, которая иногда используется в медицинских целях.
  • 17 октября каннабис был легализован в Канаде. В России он относится к списку запрещенных веществ, чье употребление карается законом.
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