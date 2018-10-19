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Король Златан посетил матч НХЛ, сделал стартовое вбрасывание и пафосно пальнул мяч на трибуны

Король Златан посетил матч НХЛ, сделал стартовое вбрасывание и пафосно пальнул мяч на трибуны
Eurosport

14 мин. назад

Ибра на стиле.

Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал символическое стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 между «Лос-Анджелесом» и «Айлендерс».

Ибра успешно выполнил задачу, пожал руки обоим хоккеистам, после чего попросил от организаторов футбольный мяч и послал его на трибуны.

  • «Короли» разгромно уступили со счетом 2:7. Не помог даже ассист Ильи Ковальчука.
  • В 25 матчах MLS-2018 Златан забил 21 мяч и сделал 5 голевых передач.
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